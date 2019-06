Dresden

Seit einer Woche sorgen reihenweise versendete falsche Vorladungen der Polizei für Aufregung in Dresden. Jetzt stellte sich heraus: Dahinter steckt eine Protestaktion gegen das neue sächsische Polizeigesetz. Ein politisch motivierte Künstlergruppe hat sich inzwischen zu dem Versand der falschen Behördenschreiben bekannt. Eigenen Angaben zufolge hatte die Gruppe dazu entsprechende Schreiben versand – allen voran an „hunderte zufällig ausgewählte Einwohner aus Wohlstandgebieten in Dresden“, wie es in einer Mitteilung heißt.

In dem Schreiben werden die Adressaten aufgefordert, bei der Polizei wegen eines Tatvorwurfs vorzusprechen und ihre Handydaten den Beamten zu übergeben. Grund dafür sei der angebliche Kontakt zu einem Gefährder. Die Verfasser verweisen dabei auf eine Regelung im neuen Polizeigesetz. Die Polizei hatte vor einer Woche auf etwa 60 bekannt gewordene Fälle verwiesen, wobei allen voran ältere Menschen betroffen gewesen seien.

Die Künstlergruppe möchte der Mitteilung zufolge darauf aufmerksam machen, dass die Novellierung alle Menschen in Sachsen treffen kann, ganz egal, zu welcher sozialen Schicht sie gehören. „Wir wollen mit der Aktion explizit Menschen ansprechen, welche sonst von Polizeigewalt verschont bleiben und so eine Betroffenheit auslösen“, heißt es.

Am Mittwochabend wollen die Urheber zudem eine Videobotschaft im Internet veröffentlichen. Das neue Gesetz soll der sächsischen Polizei künftig mehr Befugnisse geben und Anfang 2020 in Kraft treten. Die Künstlergruppe verweist dabei auf die Datenspeicherung, verdachtsunabhängige Kontrollen, Kontaktverbote, das Erstellen von Bewegungsprofilen oder das Mithören und Speichern von Telefongesprächen ohne staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren.

Von seko