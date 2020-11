Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste am Montagnachmittag zu einem kleinen, aber hartnäckigen Brand an der Winterbergstraße ausrücken. Im Versuchslabor einer Forschungseinrichtung war bei einem Experiment eine Chemikalie ausgetreten –in geringer Menge zwar, aber der Stoff reagierte mit dem in der Luft vorhandenen Sauerstoff.

Das Feuer flammte immer wieder auf und beschäftigte die Kameraden gut zwei Stunden lang. Dann hatten sie den Brand gelöscht, die betroffenen Geräteteile der Versuchsanlage abmontiert und brandsicher verpackt. Verletzte gab es nicht.

Von fkä