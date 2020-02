Dresden

Einem Wildschwein ist am Sonnabendnachmittag seine Neugierde zum Verhängnis geworden. Das Tier blieb mit dem Kopf in einem Stahlzaun am Nesselgrundweg stecken. Mit einem hydraulischen Spreizer drückten die herbeigerufenen Feuerwehrmänner die Zaunstäbe auseinander und befreiten das Wildschwein aus seiner misslichen Lage. Glücklich über seine wiedergewonnene Freiheit lief es sofort zurück in den Wald.

Von kcu