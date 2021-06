Dresden

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße in der Wilsdruffer Vorstadt eingebrochen.

Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung und durchsuchten die Räume, heißt es seitens der Polizei. Sie entwendeten dabei unter anderem einen Laptop sowie Schmuck.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 3 000 Euro. Ein Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Von tik