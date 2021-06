Dresden

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einen Toyota Corolla auf der Budapester Straße in der Südvorstadt eingebrochen.

Laut Polizeiinformationen brachen die Täter die Tür des Wagens auf und versuchten das Auto zu entwenden. Als ihnen das misslang, stahlen sie in der Folge das Autoradio, ein Navigationsgerät sowie ein Fahrrad aus dem Toyota.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird mit etwa 300 Euro beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Von tik