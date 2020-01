Dresden

Unbekannte Langfinger sind vergangene Tage in einen Rohbau an der Straße Am Hopfenfeld eingebrochen. Zunächst hebelten die Täter mehrere Fenster des Gebäudes auf, bevor sie in der Werkzeugkiste zugriffen: Borhämmer, Kernborgeräte, Schlagschrauber und Fugenfräsen zählten zu ihrem Diebesgut. Der Wert dessen lässt sich mit rund 15.000 Euro beziffern. Ebenfalls ist ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden.

Von mb