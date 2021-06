Werkstattbrand in Dresden-Löbtau

Dresden

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Brand in einem Hinterhofgebäude an der Hainsberger Straße in Löbtau.

Wieso das Feuer in der Werkstatt ausbrach, ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mann wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Einsatzkräfte der Wachen Löbtau und Übigau löschten das Feuer.

Die Einsatzkräfte mussten Teile des Daches öffnen, um an verborgene Glutnester zu gelangen. Quelle: Roland Halkasch

Da die Flammen auf das Flachdach des Gebäudes übergegriffen hatten, mussten die Feuerwehrleute Teile des Daches öffnen, um die verborgenen Glutnester abzulöschen. Mittels Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte nach weiteren Glutnestern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von tik