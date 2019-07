Dresden

„Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wer da versucht mir oder Herrn Mania etwas unterzuschieben“, sagte Silke B. im Amtsgericht.

Sven Mania war im Dezember 2015 wirklich etwas untergeschoben worden – und zwar 500 Euro. Silke B. soll die Spenderin gewesen sein. Eigentlich nett. Nur war Mania Leiter des Projekts „Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende“ im Rathaus. Und für Beamte sind „Geschenke“ nun mal tabu. Der 49-Jährige ging zu seinem Chef, übergab das Geld und erzählte die Geschichte.

Die Stadt suchte damals dringend nach Objekten, um die zahlreichen Flüchtlinge unterzubringen. Die Immobilienfirma von Frau B. bot ein Objekt nebst Umbau an. Man wurde sich einig und unterzeichnete im November 2015 den Vertrag. Einen Monat später übergab sie ihm neue Pläne für das Objekt, dazu ein Tütchen mit Weihnachtssüßigkeiten für das Büro und einige Schmerztabletten in einer Packung Papiertaschentücher.

Mania hatte eine Zahn-OP hinter sich. „Er hatte mir am Telefon gesagt, dass er Schmerzen, aber keine Tabletten hätte. Also gab ich ihm vom meinen einige ab. Geld habe ich nicht hineingetan. Warum auch? Ich hätte auch keinen Vorteil gehabt, der Vertrag war schon unterschrieben“, erklärte die Angeklagte. Zudem seien nicht nur Mania, sondern auch andere Ämter beteiligt gewesen und jeder hätte ein Vetorecht gehabt. „Allein hätte er den Vertrag gar nicht schließen dürfen.“

Sven Mania hatte von dem Geld zunächst nichts bemerkt. „Ich habe das Päckchen auf den Schreibtisch geworfen und erst am Abend das Geld in der Packung entdeckt.“ Wenn es Frau B. nicht gewesen sein will, hat ihm jemand aus dem Rathaus die 500 Euro untergemogelt, um ihn zu diskreditieren? Mania hatte sich zuvor als Chef des Sportstättenbetriebes nicht nur Freunde gemacht. Aber wer und wann? Seine eigenen Mitarbeiter waren „handverlesen“, das Büro abgeschlossen. Und wer konnte wissen, dass Mania die Taschentücher und Pillen nicht mitgebracht hatte, sondern er beides bekommen hatte? Und selbst wenn einer dem 49-Jährigen Bestechlichkeit unterschieben wollte: Was hätte er gemacht, wenn der das Geld behalten hätte?

Silke B. hat das Geld in die Packung gelegt, war sich der Richter sicher. Vielleicht als Dankeschön oder vielleicht um Mania für mögliche neue Projekte gewogen zu machen. Strafbar als Vorteilsgewährung. 80 Tagessätze à 100 Euro muss die 52-Jährige zahlen.

Von Monika Löffler