Wer hat in der Dresdner Friedrichstadt geschossen?

Dresden

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein Mann in der Friedrichstadt auf dem Gehweg zwischen Menagerie- und Behringstraße eine Schreckschusswaffe abgefeuert. Zeugen berichteten auch, dass der Unbekannte mit der Waffe in Richtung einer dreiköpfigen Familie gestikuliert hatte.

Sowohl der Schütze als auch die Familie verließen den Tatort. Die Polizei konnte nur noch eine Patronenhülse sicherstellen, die zu einer Schreckschusspistole gehörte.

Nun werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä