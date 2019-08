Dresden

Eine Dauerdemonstration der Bewegung Heidenauer Wellenlänge gegen den Bau einer Moschee an der Marschnerstraße beschäftigt aktuell die Dresdner Polizei. Seit Sonntag hat die Initiative eine so genannte Mahnwache vor dem Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum eingerichtet, um den für die Gemeinde notwendigen Ausbau der Moschee zu verhindern. Diese Aktion sollte am Freitag ab 13 Uhr in einer Protestaktion gipfeln, bei der der Gottesdienst durch Glockenläuten gestört werden sollte. Dagegen ist die Polizei nun vorgegangen.

Seit Sonntag demonstriert die Heidenauer Wellenlänge an der Marschnerstraße Quelle: privat

Störungen des Gebetes sind Straftat

„Wir nehmen die Störungsabsichten ernst und haben daher heute die Versammlungsleiterin gemeinsam mit einem Vertreter der Versammlungsbehörde aufgesucht und ihr noch einmal deutlich gemacht, dass Störungen des Gebetes eine Straftat darstellen und durch die Dresdner Polizei nicht hingenommen werden“, so Sprecher Thomas Geithner auf DNN-Anfrage am Donnerstag. Die Bewegung Wellenlänge kündigte daraufhin in den sozialen Medien an, dem Gebet nun in Badebekleidung beiwohnen zu wollen. Geithner plant für den Freitag vorsorglich zusätzliche Einsatzkräfte zur Durchsetzung geltenden Rechts.

Die Beamten ermitteln im Zusammenhang mit der Demonstration zudem wegen des Verdachts der Gotteslästerung. Einem 26 Jahre alten Syrer war am Mittwoch auf youtube ein Video aufgefallen, indem aus seiner Sicht aus der Versammlung heraus gegen die Religion des Islams gehetzt wurde. Am Donnerstag rief ein Banner auf der Baustelle des Nachbargrundstücks die Polizisten auf den Plan, das wiederum gegen den Bau der Moschee gerichtet war. Es wurde inzwischen von Beamten abgenommen, der Inhalt stellt keine Straftat dar.

Bildungszentrum: Von Belagerung nicht einschüchtern lassen

Das Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum hat indes alle Muslime in Dresden dazu aufgerufen, „sich von der Belagerung der Moschee durch Akteure des rechtsextremen Spektrums nicht einschüchtern zu lassen und verantwortungsvoll zu handeln.“ Insbesondere vor der anstehenden Landtagswahl würden rechtsextreme Parteien nach jeder Möglichkeit suchen, ihr antimuslimisches Narrativ zu bedienen. „Nur mit ruhiger Besonnenheit können wir als Bürgerinnen und Bürger Dresdens einer solchen Provokation angemessen und bedacht entgegentreten“, heißt es in einer Mitteilung.

Von DNN