Weitere politische Schmierereien in Dresden aufgetaucht

Dresden

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch die Dresdner Moschee in Cotta mit Graffiti besprüht worden ist, sind nun ganz ähnliche Schmierereien an der Kesselsdorfer Straße aufgetaucht. Wie die Polizei meldet, wurden die Schriftzüge an Fenster und Tür eines Büros angebracht und am Mittwoch gegen 14 Uhr bemerkt. Sie ähneln in ihrer Botschaft denen an der Moschee.

Die Schmierereien an der Moschee an der Hühndorfer Straße. Quelle: Tino Plunert

Seit 10. November ist auch die Löbtauer Brücke mehrfach mit politischen Parolen beschmiert worden. Die Täter sind vorzugsweise in den Nacht- und frühen Morgenstunden aktiv. In allen Fällen hat sich der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeklinkt.

Hinweise zur Identität der Schmierfinken und anderweitige Zeugenangaben nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä