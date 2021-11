Weinböhla

Am Samstagabend kam es in Weinböhla zu einem Eklat. Polizisten stellten eine Gruppe Jugendlicher am Haltepunkt Weinböhla. Diese wurden zuvor von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mindestens einmal den Hitlergruß zeigten. Davor hatten sie bereits verbotene Gesänge gegrölt.

Die alarmierten Beamten stellten zwölf deutsche Jugendliche fest, im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Nun wird wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von SP