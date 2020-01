Dresden

Ein Tankstellenbetreiber an der Leipziger Straße in Pieschen hat am Mittwoch Gasgeruch wahrgenommen. Vor Ort stellten alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr einen methanartigen Geruch in einem Verbindungsgang fest, in dem die Überwachungstechnik der Tankstelle installiert ist. Der Betreiber hatte bereits den Bereich abgesperrt. Mithilfe einer Gasmesstechnik wurde die höchste Konzentration im Verbindungstunnel zu den Tankbehältern ermittelt. Offenbar war eines der Leerrohre defekt, wodurch Methangas austreten konnte. Eine angeforderte Fachfirma verschloss das Leerrohr fachgerecht. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

Von DNN