Dresden

Einsatzkräfte der Soko Rex des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums und des Polizeireviers Dresden-Nord haben am Montagnachmittag eine Wohnung in Klotzsche durchsucht und mehrere Waffen sichergestellt. Es wurden unter anderem eine offenbar manipulierte Softair-Langwaffe, eine Softair-Pistole und Munitionsteile gefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und zur Untersuchung an Kriminaltechniker übergeben.

Bei dem 28-jährigen Wohnungsinhaber handelt es sich um einen polizeibekannten Rechtsextremisten. Er war zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht anwesend. Bei der Polizei war ein Hinweis eingegangen. Daraufhin untersuchten Beamte auf Anordnung des Ermittlungsrichters die Räume.

Die Soko Rex kam zu Einsatz, da der Mann vorbestraft ist und als gewalttätig eingeschätzt wird. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz werden ebenfalls bei der Soko Rex geführt.

Die Sondereinheit im Kampf gegen Rechtsextremismus war erst vor wenigen Wochen wieder eingerichtet worden. 2013 war die Kommission im Zuge der NSU-Ermittlungen ins Operative Abwehrzentrum eingegliedert worden.

Von PS