Dresden

Nach einem abstrusen Fahrmanöver, das zwei Unfälle nach sich zog, sucht die Dresdner Polizei nun einen flüchtigen BMW-Fahrer. Der Mann befuhr am Freitag um 20.30 Uhr die St. Petersburger Straße in Richtung Carolabrücke. An einer Fußgängerampel stieß er gegen einen haltenden BMW.

Doch statt auszusteigen und den Auffahrunfall ordnungsgemäß abzuwickeln, legte der Unbekannte den Rückwärtsgang ein und rammte einen hinter im stehenden Mercedes. Dann lenkte der Mann seinen BMW auf den Fahrrad- und ehemaligen Parkstreifen und fuhr an den haltenden Wagen vorbei davon. Dabei missachtete er auch das Rotsignal der Ampel und gefährdete die bei Grün über die Straße laufenden Fußgänger.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Hinweise zu den Unfällen und dem flüchtigen Fahrer nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä