Am späten Samstagabend kam es in Laubegast zu einem Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines Citroen fuhr auf der Salzburger Straße in Richtung Österreicher Straße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 32-jährigen Opel-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten, der Opel geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Der Opel geriet in Folge des Zusammenstoßes ins Schleudern und überschlug sich. Quelle: Roland Halkasch

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Eine Insassin (67) im Citroen und zwei Insassen (65/63) im Opel wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 17.000 Euro.

