Vonovia-Transporter in Dresden beschmiert

Dresden

Ein auf der Chausseehausstraße in Dresden-Löbtau abgestellter Transporter des Immobilienunternehmens Vonovia ist in der Nacht zu Samstag beschmiert worden. Die Täter besprühten den Opel Vivaro ringsum mit silberner Farbe und hinterließen auch schwarze Schriftzüge.

Vonovia-Fahrzeuge werden in Dresden immer wieder das Ziel von Vandalen. So brannten im Januar mehrere Firmenfahrzeuge in der Leipziger Vorstadt, im Oktober vergangenen Jahres gingen Vonovia-Autos in der Innenstadt in Flammen auf..

Von fkä