Dresden

„Vier auf einen Streich – wie praktisch!“ Das dachten sich offenbar Einbrecher in Alttorna. Ein Baumaschinenverleih, ein Architekturbüro, ein Abbruch- und ein Elektrounternehmen gerieten ins Visier der Diebe. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen Unbekannte in die vier benachbarten Firmen ein und durchsuchten die Räume. Laut Polizei entwendeten die Täter rund 300 Euro aus einem verschlossenem Tresor sowie eine Registrierkasse mit etwa 6000 Euro. Der Sachschaden blieb unbeziffert.

Von ttr