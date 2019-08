Dresden

In einem Bus der Linie 65 sind am Dienstagabend vier Männer derart aneinandergeraten, dass der Streit in eine Prügelei ausartete. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 20.30 Uhr, als der Bus die Tolkewitzer Straße befuhr.

Zwei Duos gingen aufeinander los: zwei 19-Jährige gegen einen 19- und einen 26-Jährigen. Alle vier wurden leicht verletzt. Den Grund des Streits teilte die Polizei nicht mit, sucht aber Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 83 22 33 entgegen.

Von fkä