Dresden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in zwei an der Ostra-Allee abgestellte Wagen eingebrochen. Die Täter schlugen die Scheiben eines Fords und eines Jeeps ein und entwendeten ein Navigationsgerät sowie diverse Gegenstände im Wert von etwa 650 Euro. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte an der Tornaer Straße und am Besselplatz in einen Mercedes und einen Renault ein. Die Täter schlugen ebenfalls die Scheiben ein und gelangten so an ein Navigationsgerät, Telefone, einen Laptop sowie Bargeld. Der Schaden wurde ebenfalls mit rund 1.000 beziffert.

Von Jennifer Georgi