Dresden

Durch die zertrümmerten Seitenscheiben sind Diebe am Wochenende in vier Fällen an Gegenstände aus dem Innenraum von geparkten Wagen gekommen. Die Täter bedienten sich in Gorbitz aus einem Audi auf der Schlehenstraße, einem Ford Transit auf der Forsythienstraße, einem Mercedes Sprinter auf der Harthaer Straße und aus einem Renault, der auf dem Wilsdruffer Ring stand.

Es fehlen eine Arbeitsjacke, Zigaretten, eine Damenhandtasche und ein Handy der Marke Samsung, teilte die Polizei mit.

Von fkä