Dresden

Ein 38-Jähriger hat sich am Samstagvormittag vor einem Supermarkt an der Leubnitzer Straße in der Südvorstadt mit einem Messer selbst verletzt. Danach zeigte er den Hitlergruß und rief mehrmals „Sieg Heil“.

Wie die Polizei berichtet, verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Er kam wegen der Schnittverletzungen zunächst ins Krankenhaus und soll anschließend psychiatrisch begutachtet werden. Außerdem wird gegen den 38-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt.

Von fkä