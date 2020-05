Dresden

In Dresden-Trachau haben Einbrecher in der Nacht zum Sonntag die Sicherungsanlage eines Sparkassencontainers unterschätzt. Beim Versuch, den Container an der Industriestraße aufzubrechen, lösten die unbekannten Täter Alarm aus. Sie flüchteten ohne Diebesgut. Angaben zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen bisher nicht vor.

Von kcu