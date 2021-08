Versuchte Vergewaltigung in der Dresdner Neustadt – Zeugen gesucht

Dresden

In der Nacht zu Dienstag ist auf der Königsbrücker Straße in Dresden eine junge Frau angegriffen worden. Ein unbekannter Fahrradfahrer zerrte sie gegen 2 Uhr nachts in Höhe der Louisenstraße in ein Gebüsch und berührte sie unsittlich. Der Mann versuchte sich an ihr zu vergehen, ließ aber ab, als die 20-Jährige um Hilfe rief.

Der Täter flüchtete. Er wird als Südländer beschrieben, 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, kurzrasierte Haare, einen schwarzen Bart und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt und helle Jeans. Sein Rad war dunkelblau oder schwarz.

Die Polizei sucht Zeugen des Übergriffs. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä