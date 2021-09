Dresden

Im Mai wurde ein Mann aus Dresden-Klotzsche als vermisst gemeldet, danach verlor sich seine Spur. Nachdem nun lange Zeit keine neuen Informationen zu dem Fall aufgetaucht waren, kam es jetzt zu einer überraschenden Wendung.

Nach einem Zeugenhinweis wurde der Mann an Samstag in der Dresdner Heide aufgefunden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Was sich in den Monaten seit seinem Verschwinden abspielte ist weiterhin rätselhaft.

Ein Straftatverdacht hat sich jedenfalls nicht ergeben und die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurück genommen.

Von SP