Dresden

Der vermisste Jochen K. aus Dresden-Lockwitz ist wieder da. Der 63-Jährige hatte am Vormittag des 24. Juli die eheliche Wohnung an der Grohmannstraße verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Angehörige fanden den Senior am Wochenende in Kleinzschachwitz. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Ein Straftatverdacht liegt nicht vor.

Von Jennifer Georgi