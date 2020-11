Freital

Der seit Donnerstag in Freital-Pesterwitz vermisste Pascal P. ist wieder da. Wie die Polizei am Samstag meldete, konnte der 15-Jährige nach einem Zeugenhinweis an einer Bushaltestelle an der Kesselsdorfer Straße in Dresden aufgegriffen werden.

Der Jugendliche ist nun wieder bei seinem Eltern. Über die Gründe seines Verschwindens teilte die Polizei keine Details mit. Der 15-Jährige hatte am Donnerstag seine Schule in Cotta verlassen und war nicht zu Hause angekommen.

Von fkä