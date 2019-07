Bannewitz

Die in der Nacht zum Donnerstag verschwundene Wahida K. ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das 13-jährige Mädchen hatte die Wohngruppe einer Jugendeinrichtung in Bannewitz verlassen und war nicht zurückgekehrt. Sie galt seitdem als vermisst.

Am Donnerstagnachmittag sprach die junge Syrerin am Hasenberg zwei Streifenpolizisten an, die das Mädchen in Obhut nahmen.

Von kcu