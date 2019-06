Dresden

Die Polizei gibt Entwarnung im Fall von zwei vermissten Jugendlichen aus Dresden. Sowohl eine 15-Jährige aus Strehlen als auch ein 16-Jähriger aus Prohlis sind wieder da.

Die 15-Jährige war am 13. Mai als vermisst gemeldet worden und hatte ihre Jugend-WG bereits am 30. April verlassen. Polizisten fanden sie in Berlin, sie wurde zwischenzeitlich an die Verantwortlichen übergeben.

Der am 3. Juni vermisst gemeldete 16-Jährige konnte nach einem Hinweis in Freital aufgefunden werden. Er ist wieder bei seiner Mutter. Hinweise auf eine Straftat liegen in beiden Fällen bislang nicht vor.

Von DNN