Dresden

Die 30-jährige Carolin S. aus Dresden ist wieder da. Sie wurde am 19. Februar als vermisst gemeldet. Nachdem sie sich selbst bei der Polizei gemeldet hatte, trafen sie Beamte in einer Wohnung in Strehlen an. Ein Straftatverdacht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden liege laut Polizei nicht vor.

Von DNN