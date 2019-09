Dresden

Eine seit Montag vermisste 47-Jährige ist wieder aufgetaucht. Die Frau aus Dresden-Kleinpestitz meldete sich selbstständig bei ihren Angehörigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Straftatverdacht bestehe nicht.

Die 47-Jährige war am Montag letztmalig in der Wohnung ihrer Mutter gesehen worden. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei einen Fahndungsaufruf.

Von fkä