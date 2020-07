Ilmenau/Dresden

Die Thüringer Polizei sucht ein 14-jähriges Mädchen, das zuletzt in Dresden gesehen wurde. Miriam S. hatte am Donnerstagnachmittag ihr Wohnheim in Ilmenau verlassen. Laut Angaben der Eltern wurde die junge Frau dann am Freitag gegen 13 Uhr an einem Dresdner Netto-Markt gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur, so die Polizei Arnstadt-Ilmenau.

Miriam wirkt deutlich älter, etwa wie 18 Jahre. Sie ist ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwas übergewichtig, trägt schwarz gefärbte Haare und eine feste Zahnspange. Bekleidet ist die Vermisste mit grauen Leggings und einem grauen T-Shirt. Sie hat eine dunkelgraue, große Handtasche bei sich.

Die 14-jährige Miriam S. aus Ilmenau wird gesucht. Quelle: Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Wer Miriam gesehen hat oder andere Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer (03677) 60 11 24 oder einer anderen Polizeidienststelle melden.

Von ttr