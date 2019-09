Dresden

Am Donnerstagabend wurden Beamte der Polizei wegen eines Einbruchs zu einem Mehrfamilienhaus an der Cottaer Straße gerufen. An der entsprechenden Wohnung fanden sie eindeutige Spuren an der Balkontür, die auf einen Einbruchsversuch schließen ließen. Nach Polizeiangaben kam der 22-jährige Mieter jedoch der Wohnung hinzu und klärte die Anwesenden auf, dass er es selbst gewesen war. Der Mann hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt und versucht über den Balkon wieder hinein zu kommen. Somit konnte der Fall schnell zu den Akten gelegt werden.

Von heh