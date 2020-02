Dresden

Ein 42-Jähriger aus Dresden-Striesen hat in den vergangenen Tagen zwei Anrufe von vermeintlichen Polizisten erhalten, die 25 000 Euro forderten. Auch in Klotzsche riefen Trickbetrüger einen 55-Jährigen an und versprachen ihm 28 000 Euro – gegen 500 Euro Gebühr. Beide Personen erkannten die Betrugsversuche und verständigten die Polizei.

Die Betrüger baten den 42-Jährigen am Montag um einen Termin. Am Mittwoch riefen sie erneut an und gaben sich als Kriminalpolizisten aus. Sie warfen dem Dresdner mehrere Straftaten vor und behaupteten, er könne rechtliche Folgen abwenden, indem er 25 000 Euro bezahlt.

Von SL