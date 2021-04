Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Dresden-Albertstadt

Dresden

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Kreuzung Am Lagerplatz/Meschwitzstraße in Albertstadt zu einem Verkehrsunfall.

Laut Informationen vom Unfallort übersah der Fahrer des blauen Skodas offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Caddys und kollidierte mit ihm. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Fahrer des VWs wurde beim Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Albertstadt aus dem Fahrzeug befreit werden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr Dresden.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt wegen der genauen Unfallursache.

Von rh