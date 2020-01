Dresden

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Verkehrskontrolle an der St. Petersburger Straße in der Südvorstadt durchgeführt. Binnen drei Stunden wurden 38 Verkehrsverstöße festgestellt. 16 Radfahrer fuhren nach Angaben der Polizei über rote Ampeln, weitere sieben fielen aufgrund mangelnder Beleuchtung am Fahrrad auf. Fünf Autofahrer nutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon und zehn Autos hatten Mängel an den Lichtern.

Von DNN