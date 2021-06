Verhinderter Taschenräuber in der Dresdner Neustadt gestellt

Dresden

Am Mittwochabend hat ein 25-Jähriger in der Neustadt versucht, eine Tasche aus einem an der Ecke Bautzner- und Glacisstraße haltende Auto zu stehlen. Ein Fahrzeuginsasse hielt die Tasche fest. Daraufhin trat der Verdächtige nach dem Mann und biss ihn auch.

Ein hinzueilender Sicherheitsmann setzte letztlich Pfefferspray ein und der verhinderte Räuber ließ von der Tasche ab. Der Fahrzeuginsasse trug leichte Verletzungen davon.

Der Verdächtige wurde der Polizei übergeben, die ihn festnahm. Ermittelt wird wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

Von fkä