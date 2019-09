Dresden

Am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr hat die Polizei in einem Club an der Meschwitzstraße einen 33-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, im Sanitärbereich des Lokals eine 21-Jährige vergewaltigt zu haben.

Der Tatverdächtige stammt laut Polizei aus Marokko. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von fkä