In der Nacht zu Samstag kam es gegen 0.45 Uhr im Dresdner Westen zu einer Verfolgungsjagd. Die Polizei wollte an der Tharandter Straße/ Oederaner Straße einen PKW kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der Nissan-Fahrer Gas und flüchtete über die Tharandter Straße in Richtung Freital. In einer Rechtskurve im Plauenschen Grund geriet der Nissan ins Schleudern und prallte in Höhe der Heidenschanze gegen einen Lampenmast.

Der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Beim Flüchtigen stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von ca. 1,2 Promille fest und ordnete eine Blutentnahme an. Außerdem soll der Bruchpilot nicht im Besitz eines Führerscheins sein.

Der Lampenmast knickte durch den Einschlag um und wurde durch die Stadtbeleuchtung gesichert. Am Nissan entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

