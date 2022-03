Dresden

In Dresden-Gorbitz ist es am Dienstagnachmittag zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen. Polizisten fiel ein VW Jetta auf der Gorbitzer Straße auf. Als sie diesem signalisierten, dass er anhalten sollte, leistete sich der Fahrer des Wagens eine bemerkenswerte Entscheidung. Statt zu stoppen beschleunigte er und begann eine wilde Verfolgungsjagd, welche teilweise auch über Fußwege führte. Mit hoher Geschwindigkeit raste er Richtung Dresden-Gompitz. Auf der Kaufbacher Straße fand der Spuk dann ein Ende, der Flüchtige fuhr in ein Feld und blieb stecken.

Die beiden Insassen wurden anschließend von der Polizei festgenommen und der Wagen sichergestellt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Amphetaminen und das Auto war als gestohlen gemeldet worden. Gegen die beiden Deutschen wird nun ermittelt.

Von SP