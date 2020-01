Dresden

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es auf der Lommatzscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine VW-Fahrerin war um kurz vor fünf Uhr auf der Lommatzscher Straße in Richtung Radebeul unterwegs. In Höhe der Pieschener Straße prallte sie mit ihrem Kleinwagen gegen einen Fahrleitungsmast der DVB. Die Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Roland Halkasch

Bei ihr konnte ein Atemalkoholwert von knapp 0,8 Promille festgestellt werden. Außerdem hatte sie die Scheiben ihres Wagens nur notdürftig freigekratzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg