Dresden

Am Donnerstagmittag ist in einem Büro in einem Haus an der Straße An der Kreuzkirche ein Koffer abgegeben worden, dessen Empfänger den Absender nicht zuordnen konnte. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten sperrten daraufhin zwei Etagen des Hauses ab. Parallel forderten sie Spezialkräfte zur Entschärfung von Sprengvorrichtungen an, um den Koffer auf seine Gefährlichkeit hin zu überprüfen. Nachdem die Spezialisten den Koffer in Augenschein genommen hatten, gaben sie Entwarnung. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Von PS