Dresden

An der Reisewitzer Straße in Dresden-Löbtau ist in der Nacht zum Sonntag ein Wagen ausgebrannt. Der Hyundai i30 parkte am Straßenrand, als das Feuer gegen 1 Uhr im Bereich des rechten Vorderrades ausbrach und sich bis in den Innenraum ausbreitete.

Die Feuerwehr löschte den Brand, trotzdem entstand wahrscheinlich Totalschaden am Wagen. Die Reisewitzer Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Von DNN