Dresden

Die Wasserschutzpolizei sucht Zeugen zu einem Akt des Vandalismus, der in der Nacht vom 18. zum 19. Mai an der Hamburger Straße stattgefunden hat. Unbekannte hatten von dem Gelände des Dresdner Ruderclubs 1902 einen 1100 Liter fassenden Müllcontainer und ein Ruderboot in die Elbe gestoßen. Das Boot konnte unbeschädigt geborgen werden, der Container wurde nahe der Fähre in Coswig an Land gebracht.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs auf der Elbe und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Nummer 0351/8663525 entgegen genommen.

Von DNN