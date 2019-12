Dresden

Unbekannte haben an der Haltestelle Kirschenstraße einen Fahrkartenautomaten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gesprengt. Dafür nutzten sie wahrscheinlich Feuerwerkskörper, teilte die Polizei mit. Die Täter gelangten aber weder an die Geldkassette noch an die Fahrkarten.

Wann genau die Vandalen den Automaten zum Explodieren brachten, ist noch nicht geklärt. Bemerkt wurde das zerstörte Gerät am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 30 000 Euro.

Von ttr