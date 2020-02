Dresden

In Dresden-Weißig haben Täter in den vergangenen Tagen einen abgemeldeten VW gestohlen. Der weiße Wagen stand auf einem Grundstück an der Straße Zum Hutbergblick. An den Seiten kleben schwarze Folien in Form von Kanus. Der VW ist 17 Jahre alt und rund 2500 Euro wert. Laut Polizei ist der genau Zeitpunkt des Diebstahls nicht bekannt, da der Wagen stillgelegt ist.

Von SL