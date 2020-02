Dresden

An der Schwepnitzer Straße in der Äußeren Neustadt ist am frühen Sonntagmorgen ein VW-Transporter fast komplett ausgebrannt. Das Feuer brach kurz nach 4 Uhr aus, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Ein neben dem VW parkender Mercedes wurde durch die Hitze des Feuers ebenfalls erheblich beschädigt.

Von fkä