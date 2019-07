Dresden

Am Freitag sind ein 60-jähriger VW-Golf-Fahrer und ein Fahrradfahrer auf der Straße Moränenende in Leuben zusammengestoßen. Am VW-Golf entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Da der Fahrradfahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum unbekannten Radfahrer machen kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0351-483 22 33 an die Polizei.

Von lp