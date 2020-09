Dresden

Am Sonntag ist es gegen 16 Uhr in Dresden-Lockwitz zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Am Viertelacker brannte neben einer Werkstatt ein Kleinbus VW T4. Als die Berufsfeuerwehr der Wache Altstadt und die Freiwillige Feuerwehr Lockwitz eintrafen, stand der VW-Bus komplett in Flammen. Unter Verwendung zweier Stahlrohre löschten die Feuerwehrleute das brennende Auto mit Wasser und Schaum. Der Kleinbus brannte vollständig aus.

Die Flammen griffen auch auf einen benachbarten Baum über. Die Feuerwehr konnte aber eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von rh