Dresden

Ein 38-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Laut deren Angaben stand der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, war ohne Führerschein sowie mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs.

Nachdem die Polizisten den Mann auf der Winterbergstraße dabei erwischten, wie er beim Überholen über die Sperrlinie fuhr, flüchtete der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit landwärts, bevor er anschließend vor der Bahnhofstraße die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Dabei stieß der Deutsche in einen parkenden Pkw. Seine Flucht setzte er zu Fuß fort. Anschließend fand ihn die Polizei in einer Garage an der Schweizstraße.

Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Von lc